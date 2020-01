Pesaro. Comincia il girone di ritorno del massimo campionato italiano di calcio a 5. Secondo quanto emerso dalla prima metà del torneo, sono sette le squadre che dovranno lottare per non retrocedere; attualmente sono racchiuse in 9 punti, dai 16 della Colormax Pescara ai 7 della Cybertel Aniene.

Quattro di esse saranno condannate alla retrocessione: tre in maniera diretta, una dopo lo spareggio che vedrà di fronte quartultima e quintultima. Saranno determinanti gli scontri diretti, visto che per tutte le pericolanti sarà dura strappare punti alle formazioni che occupano le prime nove posizioni in classifica.

Particolarmente difficile sarà affrontare in trasferta l’Italservice Pesaro, capolista e campione in carica. Un compito proibitivo che spetta questa sera alla CDM Futsal Genova. All’andata, a Varazze, i marchigiani si imposero per 2-6.

La cronaca. Fulvio Colini può contare sui portieri Miarelli, Dionisi, Guennounna e sugli uomini di movimento Carducci, Toninandel, Fortini, Salas, Honorio, Borruto, Canal, De Oliveira, Marcelinho, Borea, Jefferson.

Michele Lombardo ha a disposizione il portiere Lo Conte e gli uomini di movimento A. Lombardo, Foti, Joao Vitor, Pizzo, Piccarreta, Manca, Pizetta, Chessa, Luft, Mignemi, Rivera.

Arbitrano Riccardo Davì (Bologna) e Daniel Borgo (Schio), al cronometraggio Stefano Mestieri (Finale Emilia).

Locali in maglia a strisce verticali biancorosse, calzoncini e calzettoni bianchi; liguri in maglia gialla, calzoncini e calzettoni blu.

Quintetti iniziali: Guennounna, Toninandel, Salas, Canal, Marcelinho per i locali; Lo Conte, Foti, Joao Vitor, Pizzo, Pizetta per gli ospiti.

Dopo pochi secondi di gioco, sugli sviluppi di un angolo, Canal colpisce il palo.

Il nuovo arrivato “Jonas” Joao Vitor si fa subito notare chiamando Guennounna alla parata.

I pesaresi sfruttano fin dall’inizio la panchina più lunga, con quattordici elementi nonostante alcune assenze. In avvio di gara, comunque, anche la CDM si fa vedere in fase offensiva.

L’Italservice colpisce quattro pali nei primi minuti di gioco; l’ultimo della serie con De Oliveira.

Il primo fallo della partita è ai danni di Jefferson al 7°; la seguente punizione calciata dallo stesso Jefferson è respinta da Foti a portiere battuto.

Tanto gioco effettivo; i marchigiani cercano lo spazio giusto per colpire ma la CDM si mostra attenta, oltre che un poco fortunata, in difesa.

All’8° Honorio va sul fondo, crossa alla ricerca di De Oliveira, Luft si rifugia in angolo. Sugli sviluppi la retroguardia genovese respinge più volte come può. Resiste lo 0 a 0.

Al 9° Foti salva su Borruto in piena area. Poco dopo Honorio mette in mezzo, De Oliveira non ci arriva per un soffio.

Entra Piccarreta. Al 10° palla da Honorio a Canal, tiro a giro: sul fondo. Colini rimanda in campo Salas e Toninandel: il forcing biancorosso è insistente, ma la CDM stringe i denti.

Al 12° conclude Salas: alto. Angolo, conclude Marcelinho: risponde Lo Conte.

Al 13° palla da sinistra di Canal per Toninandel: tiro, sopra la traversa. Regge la CDM, formazione dall’età media molto giovane, contro i campioni d’Italia: 0 a 0.

Fallo di ostruzione di Jonas; è il secondo. Il pubblico inizia a farsi sentire, incitando il Pesaro.

Al 15° palla da Marcelinho a Borruto che si sposta la palla con gran rapidità e calcia: Lo Conte respinge a mani aperte.

Foti commette fallo su Borruto. Punizione da posizione pericolosa: Marcelinho la tocca sulla sinistra a Borruto che mette in rete. Dopo 15’20” Italservice in vantaggio 1-0.

La CDM comprensibilmente accusa il colpo; passano 17″ e Borruto si ripete: 2 a 0.