Varazze. Nelle sedici partite fino ad oggi disputate nel campionato di Serie A, la CDM Futsal Genova ha subito undici sconfitte. Tra queste, la più pesante era maturata il 27 settembre a Grassano: il Basilicata i biancoblù persero 9-1 dalla Signor Prestito CMB.

Oggi, a Varazze, la squadra ligure ospita i lucani per il match di ritorno, con l’intento di riscattare quel risultato. La Signor Prestito CMB è nona in classifica e punta a rientrare in zona playoff. La CDM è dodicesima e si trova attualmente in zona playout.

La cronaca. Michele Lombardo può contare sui portieri Pozzo, Lo Conte e sugli uomini di movimento A. Lombardo, Foti, Ortisi, Piccarreta, Jonas, Pizetta, Zanella, Luft, Rivera, Juanillo, Pizzo.

La Signor Prestito CMB allenata da Fausto Scarpitti si presenta con i portieri Weber, Silletti, Nucera e con gli uomini di movimento Petragallo, Mancusi, Tobe, Zancanaro, Pulvirenti, Sanchez, Vega, Restaino, Ciampitti.

Arbitrano Simone Zanfino (Agropoli) e Federico Beggio (Padova); al cronometraggio Domenico Di Micco (Sesto San Giovanni).

Quintetti iniziali: locali con Pozzo, Ortisi, Pizetta, Juanillo, Pizzo; ospiti con Weber, Mancusi, Tobe, Zancanaro, Sanchez.

Dopo 2’35” lucani in vantaggio: a segno Zancanaro. 0 a 1.