Scontro tra due auto alla Foce, tre giovani finiscono all’ospedale

Genova. Due ragazze e un ragazzo poco più che maggiorenni sono rimasti coinvolti, prima dell’alba, in un incidente stradale avvenuto in piazza delle Americhe, davanti a Corte Lambruschini, alla Foce.

Due automobili si sono scontrate, ancora da chiarire se per alta velocità o per un problema di precedenze. I tre giovani sono rimasti feriti e soccorsi dai militi di due pubbliche assistenze. Sono stati portati all’ospedale San Martino in codice giallo.

Sul posto qualche problema del traffico ma limitato, vista l’ora. Presenti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.