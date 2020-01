Scontro tra due auto a Davagna, chiusa la statale 45 della Val Trebbia

Genova. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla statale 45 della Val Trebbia. La strada – comunica Anas, il gestore – è stata temporaneamente chiusa per liberare la carreggiata dai rottami delle due auto coinvolte e per riportare il traffico in condizioni di sicurezza.

L’incidente, uno scontro tra due autovetture, è avvenuto all’altezza del km21 in via Piancarnese nel Comune di Davagna.

Tre persone sono state soccorse e trasportate in codice giallo, due al San Martino e una al Galliera. Sul posto anche le forze dell’ordine per la gestione del traffico.