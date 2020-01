Sconti alle terme, biglietti gratis per il trenino di Casella e ingressi ai musei: Amt lancia i benefit per gli abbonati

Genova. Parte la campagna fedeltà per gli abbonati al trasporto pubblico. AMT premia la fedeltà dei clienti abbonati CityPass con una serie di promozioni dedicate proprio a coloro che hanno scelto e sceglieranno di abbonarsi per muoversi a Genova in modalità sostenibile.

Anche nel 2019 AMT ha avuto un numero di abbonati molto significativo, oltre 61.000 i soli abbonati annuali, indice di una già consistente fidelizzazione della relazione con i propri clienti. Questa iniziativa vuole essere un riconoscimento e un ulteriore stimolo al consolidamento di questo rapporto. L’iniziativa parte giovedì 16 gennaio. Di seguito sono riportati tutti i dettagli.

Acquario di Genova: sconto sul biglietto di ingresso del 50% per due persone e ingresso gratuito per abbonati da più di 10 anni. La promozione è in vigore fino al 31 marzo 2020. Per le modalità di accesso alla promozione consultare www.amt.genova.it.

Musei di Palazzo Reale e Palazzo Spinola: i titolari di tessera CityPass possono accedere gratuitamente ai musei presentandosi alle casse di Palazzo Reale e Palazzo Spinola muniti della card. La promozione è in vigore fino al 31 marzo 2020.

Terme di Genova, Champoluc e Saint Vincent: 50% di sconto sul biglietto di ingresso per due persone utilizzabile fino al 31 luglio. La prenotazione deve essere fatta entro il 31 gennaio 2020. Per utilizzare lo sconto consultare www.amt.genova.it.

Museo di Arte Orientale Chiossone e Wolfsoniana (Museo Collezione Wolfson a Nervi): i titolari di CityPass possono accedere gratuitamente con un accompagnatore, presentandosi alle casse dei musei muniti della card. La promozione è in vigore fino al 31 marzo 2020.

Ferrovia Genova – Casella: viaggio gratuito di andata e ritorno per due persone. I biglietti si potranno ritirare presentandosi alle biglietterie di AMT, a partire da venerdì 17 gennaio, muniti della card. La promozione è in vigore fino al 31 marzo 2020.

I clienti potranno utilizzare tutte le promozioni seguendo le indicazioni sul sito www.amt.genova.it

La campagna fedeltà sarà a bordo dei servizi AMT a partire da giovedì 16 gennaio. I clienti non ancora in possesso di un abbonamento CityPass potranno, con l’occasione, dotarsi di un abbonamento caricato sulla card accedendo al sito internet www.amt.genova.it o recandosi presso una delle biglietterie AMT.