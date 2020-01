Scherma: Filippo Armaleo vince in Coppa del Mondo Under 20

Genova. Dopo il sesto posto ottenuto a Heraklion (Grecia) il mese scorso, Filippo Armaleo (Cesare Pompilio) si conferma ai vertici mondiali Under 20 e conquista la sua prima vittoria in Coppa del Mondo imponendosi nella prova di spada maschile che si è disputata ieri a Udine.

Filippo, dopo aver concluso la fase a gironi con quattro vittorie e due sconfitte, ha superato nell’ordine gli australiani Sells ed English (15-8 e 15-12), il francese Messien per 15-12, l’azzurro Greco per 15-8, l’ucraino Nikita Koshman per 15-13, l’altro azzurro Giulio Gaetani per 15-14 e, in finale, il francese Kendrick Jean Joseph col punteggio di 15-12.

Con questa vittoria Armaleo sale al dodicesimo posto del ranking mondiale FIE.