San Martino, raffica di furti in appartamento, residenti esasperati: “Facciamo le ronde”

Genova. Due furti in poche ore in via Sapeto, ma colpi anche via Cei e in zona via Borgoratti, una vera e propria escalation di topi d’appartamento che sta esacerbando gli animi dei residenti, che sui social provano a correre ai ripari: “Torniamo a scendere in strada in gruppo”.

Questa è l’atmosfera che si respira a San Martino, il popoloso quartiere del centro levante genovese che in questi giorni sta vivendo una non trascurabile recrudescenza di “visite” nelle abitazioni da parte di ladri.

Le modalità sono le classiche: approfittando della sera, ma non a tarda notte, i ladri, entrano nelle case facilmente raggiungibili dalla strada, quindi ai piani bassi, o passando da giardini e disimpegni vari, e, dopo aver rotto vetri, mettono a soqquadro l’abitazione in cerca di oggetti di valore facilmente asportabili e soldi.

Ma i residenti sono esasperato e sui social scatta l’idea di organizzarsi per tutelarsi: “Facciamo delle ronde”, si legge sui gruppi facebook territoriali “Organizziamoci per passeggiate di gruppo nelle nostre vie”, ed per molti sembra essere questa “l’unico modo per salvare le nostre case”.