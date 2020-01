San Fruttuoso, l’albero da record sarà trasformato in 40 coperte per riscaldare i cani

Genova. Con amore è stato fatto e con lo stesso amore sarà disfatto. L’albero da record di piazza Martinez, il più alto del mondo realizzato con la tecnica dell’uncinetto, sarà smontato entro fine gennaio e la sua lana servirà a riscaldare gli ospiti a quattro zampe del canile comunale di Monte Contessa, sulle alture di Sestri Ponente. L’intenzione era già nel cuore degli organizzatori all’inizio dell’avventura e adesso che l’opera d’arte ha i giorni contati il progetto è confermato.

“Qualcuno mi ha chiesto di vendergli un pezzo dell’albero, ma non cambiamo idea”, racconta Jadwiga Pacholec, la commerciante polacca con la passione per il crochet che ha messo in moto l’iniziativa. “L’albero sarà disfatto in modo da ottenere coperte di un metro per uno e mezzo, adatte alle dimensioni dei cani, in tutto ne ricaveremo dalle 40 alle 50. Se per Monte Contessa saranno troppe prenderemo contatti con altre strutture”.

I numeri della creazione sono imponenti. Non solo gli 11 metri di altezza che valgono il record mondiale, in attesa della certificazione del Guinness che potrebbe arrivare nei prossimi due mesi. Il mosaico colorato è composto da più di 4.500 mattonelle – così si chiamano in gergo le pezze cucite insieme – per un totale di circa 90 chili di lana che corrispondono a 1.800 gomitoli. Solo per le giunture in verde sono serviti 6 chili di tessuto, tutti forniti gratuitamente da Jadwiga che tratta merci simili nel suo negozio. Per il resto tanti cittadini hanno contribuito anche regalando il materiale.

“Quando lo smonteranno ci sarà allerta rossa perché verserò tantissime lacrime“, scherza la madrina dell’albero che si prepara a vivere quella giornata con grande commozione. Lo smontaggio era programmato per il 6 gennaio ma il presidente del municipio, Massimo Ferrante, sta valutando di lasciarlo qualche giorno in più, visto che la pista di pattinaggio su ghiaccio rimarrà aperta fino al 26 del mese. “Decideremo insieme ai nostri uffici e ai cittadini che lo hanno realizzato”, spiega. Per ora San Fruttuoso si gode il suo simbolo natalizio, ammirato in un mese da tanti genovesi ma anche turisti e media stranieri che gli hanno dedicato numerose pagine.