San Biagio, scontro auto-moto in via Semini. Traffico in tilt in alta Valpolcevera

Genova. Poco dopo le 8,30 un grave incidente è avvenuto in via Semini, zona San Biagio, in Valpolcevera.

Secondo le prime ricostruzioni una moto avrebbe urtato un’auto, finendo rovinosamente la sua corsa sull’asfalto. L’intervento dei medici del 118 è stato quasi immediato, ma ancora non sono note le condizioni del ferito.

Nel frattempo il traffico è andato in tilt: per chi proviene da nord, da Pontedecimo, passaggio obbligatori in sponda sinistra su ponte della Forestale. Disagi e incolonnamenti.

Sul posto la polizia locale e un’auto medica inviata dal 118. Secondo le prime testimonianze le conseguenze sarebbero molto serie. I soccorsi stanno rianimando il ferito sul posto.