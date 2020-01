Di seguito pubblichiamo la denuncia di un lettore di Genova24 sulla situazione di via Spataro a Sampierdarena, tra spazzatura, degrado e atti vandalici.

Buonasera,

Vorrei segnalare la situazione di degrado in cui versa una via sita in Genova Sampierdarena.

Via Spataro, presso la quale ha sede la succursale dell’istituto Gobetti e nella quale sono presenti diverse aziende, è una via che versa in condizioni davvero disastrose. Detriti, spazzatura, furgoni distrutti, siringhe sono all’ordine del giorno. Oltre a tutto ciò, spesso gruppi di teppisti o chissà chi altro si recano, durante la notte, in questo luogo per compiere le loro “bravate”.

Peccato che non si tratti di deturpare muri o urinare sui pali (o comunque, non solo) ma principalmente di molestare i passanti (qualcuno è stato anche derubato), di dar fuoco ai veicoli lì presenti, rigarli o distruggerne i finestrini.

Ieri notte è accaduto alla mia macchina, la quale purtroppo ho ritrovato solo questa mattina in condizioni disastrose. Penso sia doveroso fare una denuncia sociale, affinché queste situazioni non passino inosservate e nessuno debba subire tutto ciò.