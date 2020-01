Genova. L’arrivo di Tonelli ha sbloccato un mercato che sembra destinato a non decollare per la Sampdoria. Inutile nasconderlo: le questioni societarie sono maggiormente in primo piano. I blucerchiati sono ufficialmente in vendita, così ha dichiarato Massimo Ferrero in un’intervista al Secolo XIX. Cedendo la Sampdoria, che è una delle società “sane” del gruppo dell’imprenditore romano, Ferrero potrebbe tamponare i debiti della Eleven Finance, che, secondo quanto riporta Corriere Economia, ha depositato il ricorso in tribunale a Roma per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Tornando al mercato, il difensore è arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal Napoli (contratto economico fino al 30 giugno 2022) e sinora è l’unico movimento in entrata. Murillo invece è l’unica cessione. Ranieri cerca di fare quadrato attorno ai suoi giocatori, ma la squadra avrebbe bisogno di qualche rinforzo ancora in difesa oltre che di tranquillità.

La squadra è attesa dalla rivincita contro il Sassuolo domenica, una diretta concorrente in quel gruppetto immediatamente sopra alla lotta salvezza. All’andata finì molto male: 4-1 per i neroverdi e i blucerchiati sono chiamati a sfatare un tabù: sono l’unica squadra di questo campionato che non ha ancora trovato la rete nel corso dei primi 30 minuti di gioco. Gli avversari parrebbero l’ideale visto che Sampdoria e Sassuolo sono le due squadre che hanno incassato più reti nella prima mezzora di gioco in questo campionato: entrambe 13, ma con i blucerchiati che ne hanno subite quattro delle ultime sei nel periodo.

Un’altra statistica, fornita da Opta, potrebbe rassicurare sul futuro: sono 14.6 tiri in media partita in Serie A per la Sampdoria sotto la guida di Claudio Ranieri. Si tratta dell’allenatore con il quale la squadra blucerchiata ha effettuato più conclusioni in media a partita dalla stagione 2004/05 a oggi.