Sampdoria: tiramolla Tonelli, alla fine arriverà, magari con Amin Younes

Genova. Meno di una decina di giorni alla chiusura del mercato di riparazione ed in casa Sampdoria, non si muove foglia, perché non si possono considerare “foglie”, bensì germogli, i due giovanissimi presi dal Molassana Boero (Lazri Marco) e dall’Alessandria (Buragina Luca).

Mentre Lorenzo Tonelli è tuttora in altalena, quell’Andrea Masiello, che sembrava esserne l’alternativa, è invece diretto sulla sponda rossoblù del Bisagno, per cui, visto che Ranieri ha chiaramente dichiarato che di difensori centrali gliene servono due, uno esperto e magari un altro più giovane, ecco accostati alla Samp il giovane milanista Matteo Gabbia, ancor più chiuso in rossonero dal recente tesseramento di Simon Kjaer ed il paraguaiano, difensore del Basilea, Omar Federico Alderete Fernández, guarda caso monitorato anche dallo stesso Milan.

Ma, alla fine, tutto lascia supporre che Tonelli arriverà; magari con Amin Younes, attaccante libano/tedesco del Napoli, che potrebbe dare il cambio a Bogliasco a Caprari, a meno che anche l’ ex Ajax non finisca in rossoblù…