Sampdoria, si guarda a Bergamo…

Genova. Già due anni fa, un Ibañez è stato accostato alla Sampdoria, ma si trattava di un attaccante argentino, all’epoca del Gimnasia La Plata, finito poi in Messico all’Atletico di San Luis, dove si è messo in luce, al punto di essere acquistato dall’altro Atletico, quello di Madrid, che per il momento lo ha lasciato a maturare, in prestito, nella città che deve il nome al Re di Francia, Luigi IX.

Ora, ne spunta un altro, Roger Ibañez da Silva, più giovane di quattro anni (è del ’98), brasiliano (di origini uruguaiane) anziché argentino e difensore, invece che attaccante. Roger è stato portato in Italia, nel gennaio scorso, dall’Atalanta ed ha già avuto modo di esordire in Serie A (ed in Champions League), ma per trovare un posto nella difesa di Gasperini c’è da sgomitare parecchio.

Ne fanno testo le difficoltà che sta incontrando anche Simon Kjaer, il capitano della Nazionale danese (95 presenze), già in passato titolare con Palermo, Wolfsburg, Roma, Lilla, Fenerbahçe, Siviglia… quindi tutt’altro che un pivellino…

Beh, sono questi gli ultimi nomi accostati alla Samp… e stando ai desiderata espressi da Ranieri (esperienza, ecc.), l’ex Roma sembra rappresentare il perfetto identikit del difensore centrale da affiancare a Omar Colley… soprattutto se risultassero vere le voci che rimbalzano dalla Turchia, che riferiscono di “rumors” di un forte interesse del Galatasaray per Jeison Murillo.

Si parla tuttavia di un prestito del colombiano ed è facilmente intuibile che in un momento di così gravi problematiche difensive, la Samp potrebbe lasciar partire Murillo solo di fronte ad una offerta, che quanto meno pareggi quanto previsto dalla clausola di riscatto obbligatorio dal Valencia…

Poi, si sa, che le vie del mercato sono infinite… e quindi tutto è possibile… anche che un Fabio Borini, in uscita dal Milan, arrivi a Bogliasco… ma non è un giocatore con queste caratteristiche che serve al Doria…

Una bella notizia, invece, arriva da Pistoia e riguarda Ognjen Stijepović, che dopo un anno tormentato in Primavera, per via degli infortuni, si è rilanciato alla grande in Toscana, al punto di essere inserito nella Top 3, dedicata agli Under del girone A della Serie C. Insomma, sarebbe ora che dal vivaio spuntasse qualche rosa…