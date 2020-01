Sampdoria: si cerca la “quadra” col Napoli per Tonelli

Genova. Ufficializzato Kjaer dal Milan, se il centrale difensivo di destra deve rispondere all’identikit tracciato da Ranieri (esperienza consolidata in Serie A), non è che sulle “bancarelle del mercato” ci sia tanta offerta…

Ecco perché i media tornano a rilanciare il nome di Tonelli, nella convinzione che alla fine un compromesso, sull’asse dirigenziale Napoli/Genova, si troverà, tanto più se dalla Spagna (Celta e Alaves) offriranno a Samp e Murillo alternative al trasferimento del colombiano in Turchia.

Certo le buone prestazioni di Chabot e Regini, contro il Brescia, hanno reso meno debole la controparte doriana, che può permettersi di andare al “braccio di ferro”, grazie ad una giornata ultra favorevole, che oltre i tre punti con le rondinelle, ha registrato un poker di stop, da parte delle altre quattro squadre coinvolte nella lotta per evitare la retrocessione.

Anche in una rubrica dedicata al calciomercato, non si può prescindere dal parlare della superlativa prestazione di domenica scorsa, contro il Brescia.

In una “sfida da sei punti” gli uomini di Ranieri hanno trovato la forza di reagire ad una partenza ad handicap (goal subito su doppio colpo di testa in area – Torregrossa/Chancellor – , che sembrava ‘dare stura’ alle preoccupazioni della vigilia, dovute all’emergenza difensiva), sciorinando la miglior prestazione del campionato in corso, con voti alti da assegnare a tutti, ma in particolare allo stratosferico Linetty ed allo onnipresente Thorsby, oltre che ai goleador Jankto (che botta al volo sulla rete del sorpasso) e Quagliarella, assurto al diciottesimo posto fra i marcatori della Serie A di tutti i tempi, lasciandosi alle spalle mostri sacri, come Luca Toni, Gigi Riva, Filippo Inzaghi e Roberto Mancini.

Detto che Karol Linetty andrebbe clonato, qualcosa di simile stanno pensando di fare gli uomini mercato della Samp, con Morten Thorsby, rilevato a parametro zero in Olanda, dall’Heerenveev.

Visto che la pesca nei Paesi Bassi è stata proficua, l’idea è quella di replicare, buttando ancora l’amo nell’Eredivisie, dove gioca (nel Fortuna Sittard) lo svedese Tesfaldet Tekie, centrocampista di origini eritree.