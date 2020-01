Sampdoria Primavera: bel punto a Firenze (2-2)

Allo storico stadio della Rondinella, viola e blucerchiati si affrontano con queste formazioni:

Fiorentina: Brancolini, Pierozzi, Dutu, Dalle Mura, Simonti; Hanuljak, Fiorini, Bianco, Montiel, Spalluto, Koffi.

Sampdoria: Raspa Angileri, Obert, Pompetti, Veips, Siatounis, Chrysostomou, Brientan, Prelec, D’Amico, Yayi Mpie.

Al secondo minuto di gioco, già i viola in vantaggio con Montiel, che trasforma un rigore “benevolmente” concesso dall’arbitro D’Ascanio di Ancona, che decide di punire una respinta “petto/braccio” di Veips, su tiro di Hanuljak.

La reazione veemente della Samp arriva immediata, con Yayi Mpie che stampa la palla sulla traversa.

Al 17° ci prova Chrysostomou, la cui conclusione “sporca” è deviata in corner da Dalle Mura.

Al 32° Spalluto impegna Raspa in una non difficile parata ed al 36° Fiorini ruba palla, la dà a Koffi, che serve Montiel, il cui sinistro sfiora il palo a sinistra di Raspa.

Si va al riposo, dopo un primo tempo di predominio viola, peraltro senza particolari spunti in zona goal, tanto che il parziale risultato di 1-0 è da ritenersi imputabile alla discutibile decisione arbitrale.

La prima occasione della ripresa, al 47°, è di Montiel, il cui sinistro impegna Raspa in una bella respinta.

Replica la Samp ed al 50° Dalle Mura stende in area Prelec, imbeccato da Obert e questa volta sul penalty non ci sono dubbi. L’esecuzione di D’Amico è glaciale, con Brancolini da una parte e palla dall’altra (1-1).

Al 59° giallo a Fiorini, che entra a gamba tesa su Pompetti.

Al 62°, su corner regalato alla Fiorentina, Brentan salva sulla riga respingendo il colpo di testa di Dalle Mura,

Al 63° escono Hanuljak e Montiel ed entrano Milano e Beloko.

Al 69° D’Amico riceve palla al limite, rientra sul destro ed eludendo Pierozzi, sfrutta l’involontaria deviazione di Dudu per spiazzare Brancolini. Samp in vantaggio (2-1).

Al 72° Spalluto la mette, di un pelo, sopra la traversa, su perfetto cross di Koffi.

Al 75° esce Fiorini per Niccolò Pierozzi.

Al 77° Raspa sugli scudi: in tuffo para su Spalluto, liberato al tiro da un traversone di Simonti.

Cresce la Fiorentina, mentre la Samp risponde con ficcanti ripartenze, come all’81° con uno show di D’Amico, che si infila in area, da sinistra, ma il suo cross in mezzo, non trova compagni per il “tap in”.

All’83° il neo entrato Milano mette in mezzo alla ricerca della testa di Spalluto, che – in mezzo a Veips ed Obert – trova il goal del pareggio (2-2).

All’87° Kukovec per Simonti.

Arrembaggio viola, interrotto da D’Amico, che costringe Bianco al fallo tattico per fermare una sua possibile ripartenza.

Finisce al 94°… bella gara e bel punto, tenuto conto che non erano della partita Pastor e Rocha.