Sampdoria: Niané alternativa a Younes, se parte Caprari

Genova. Concluso l’ingaggio di Tonelli, punge vaghezza che difficilmente si porteranno in porto altre importanti operazioni in entrata, dato che è iniziata la seconda serie della telenovela “cessione pacchetto azionario”, guarda caso durante la sessione di mercato, cosicché si potranno trovare scusanti sui mancati investimenti.

Non sono però da escludere operazioni in prestito… Younes, ad esempio se qualcuno degli ipotetici acquirenti di Caprari (Sassuolo, Parma, Fiorentina) arriverà ad offrire una cifra tale da consentire una plusvalenza, rispetto a quanto valutato il giocatore nell’operazione Skriniar all’Inter), ma il compito primario di Osti sarà quello di cercare di alleggerire il monte ingaggi, trovando una sistemazione a quei giocatori che non stanno trovando spazio con Ranieri, vedi Rigoni, Maroni, Léris ed anche Bertolacci, preso a parametro zero poco tempo fa, ma poi “tagliato fuori” da qualche infortunio, ma soprattutto dalla esplosione di Thorsby.

Certo non è simpatico il fatto che gli agenti di Caprari stiano trattando col Sassuolo alla vigilia della partita, “ma questo è il calcio di oggi e non ci possiamo fare niente”, lo dice anche Ranieri.

Alternativa a Younes potrebbe essere Ibrahime Nianè, attaccante senegalese del Metz, che giostra sia da ala che da centravanti; una punta potente, veloce, rapida e con buon senso del goal.

Da segnalare, in uscita, l’interesse del Novara, oltre che dalla Juventus Under 23, per Giacomo Vrioni, mentre dalla Campania filtra la voce di un interessamento della Cavese per Marco Pompetti.