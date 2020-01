Sampdoria, Murillo adios: il colombiano ha scelto il Celta Vigo

Genova. Murillo “adios”! Il colombiano di Cali ha scelto il Celta, preferendo la Spagna alla Turchia. Le bellezze monumentali di Vigo non valgono certo quelle di Istanbul, ma l’appeal della Liga supera evidentemente di gran lunga quello della Türkiye Süper Lig, senza contare le difficoltà ambientali e di lingua.

Nelle more di definire l’accordo col Napoli per Tonelli (prestito con diritto, oppure obbligo?), gli uomini mercato della Samp si guardano in giro alla ricerca di altre soluzioni, qualora dovesse saltare l’operazione partenopea.

I media ventilano diverse ipotesi: al già citato Mert Çetin, si è aggiunto l’altro romanista Federico Fazio, mentre altri ipotizzano un interesse del Doria per Giangiacomo Magnani, difensore del Sassuolo, in prestito al Brescia, ma al di là della ridotta esperienza, dovuta alla giovane età (è un ’95), si tratta anche di un mancino che sta trovando poco spazio con le “rondinelle”.

Nella tarda serata di ieri, è trapelata la possibilità di un ritorno di Bertolacci al Genoa (e addirittura di un fantomatico interesse rossoblù per Caprari, per il quale sono invece in lizza Parma e Sassuolo) e di un maxi scambio con la Juventus, che porterebbe a Genova Erik Gerbi (classe 2000, centravanti dell’Under 23 bianconera, ex Pro Vercelli), Matteo Stoppa (2000, seconda punta, cresciuto nel Novara) e Nicolò Francofonte (2001, centrocampista, proveniente dalle giovanili del Trapani), mentre Giacomo Vrioni (classe ’98), attualmente in prestito al Cittadella, andrebbe a rinforzare la Under 23 juventina, che gioca in Serie C, raggiungendo l’altro ex blucerchiato Daouda Peeters.