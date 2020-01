Sampdoria, Iago e Thiago?

Genova. Giacomo è, oggi, il nome di moda in casa Sampdoria… visto che vengono accostati al blucerchiato sia Iago Falque, ex genoano ora in forza al Torino, che Thiago Maia, centrocampista brasiliano del Lille.

Lo spagnolo granata (Iago) vanta più di 150 partite (con 45 reti all’attivo) in Serie A, fra Genoa, Roma e Torino e solo qualche guaio muscolare lo ha emarginato in casa Toro… Insomma un bel giocatore, ma forse sarebbe stato più idoneo al gioco di Di Francesco, piuttosto che a quello di Ranieri…

A sentire il mister francese Christophe Galtier, il giocatore – ex Santos – di Boa Vista (Thiago) è entrato nell’ordine di idee di provare nuove esperienze, lontano da Lille, alla ricerca di riscoprire il piacere giocare…

Ma serve a Ranieri un centrocampista centrale, quando nel ruolo ha in rosa già Ekdal e Vieira? Come ha avuto modo di dire Ranieri in conferenza stampa, pre Milan, qualora qualcuno non lo avesse ancora capito, alla Samp serve, sì, un centrale, ma difensivo!

E il rapporto qualità/prezzo indica in Simon Kjaer l’uomo giusto… tutto sta a convincere il danese ad accantonare il sogno di tornare al Fenerbhace e preferire il golfo ligure allo stretto del Bosforo.

A completare le indiscrezioni odierne di mercato, un nuovo giovane della cantera doriana (Leonardo Benedetti) dovrebbe raggiungere a Pesaro i compagni di Primavera Farabegoli, Ejjaki, Tessiore, Campeol, Gabbani, Romei, Di Nardo, Gomes Ricciulli, a completare la colonia blucerchiata, guidata dal sempreverde Christian Puggioni. L’avventura spezzina non ha dato i frutti sperati (solo tre presenze in prima squadra, fra campionato e Coppa Italia), per cui l’idea sarebbe quella di farlo crescere, partendo da un gradino più basso (Serie C), sotto l’ala di Simone Pavan.

Continuando a parlare di giocatori in prestito, dall’Umbria giunge voce che la Ternana sarebbe interessata a riscattare Antonio Palumbo, che potrebbe mettere finalmente radici dopo i precedenti prestiti a Trapani e Salerno.

Infine corre anche voce di un possibile interesse della Juventus per Vieira… ma auguriamoci non lo vogliano subito… non è certo il momento di indebolire la rosa…