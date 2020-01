Sampdoria, emergenza difesa contro il Brescia

Genova. Proibitivi i costi di Rugani, Kjaer che preferisce giocare a San Siro piuttosto che al Ferraris (ma anche causa l’ingaggio offerto dal Milan), Tonelli negato per ripicca… e così spunta l’idea Mert Cetin, difensore turco della Roma (una partita con la nazionale ottomana), che peraltro il Galatasaray vorrebbe riportare sul Bosforo.

Ad Empoli ipotizzano che possa essere Dimitrios Nikolau il nuovo centrale blucerchiato, facendolo entrare (in tandem con La Gumina) in uno scambio con Augello, più cash.

Intanto, in attesa che la dirigenza “quadri il cerchio”, Ranieri deve affrontare il Brescia in piena emergenza difensiva. Squalificato Colley, out a lungo per l’infortunio di Ferrari, acciaccato Murillo (seppur convocato), il mister di lungo corso rischia di dover affrontare la sfida “da sei punti” con il Brescia, con una coppia difensiva formata da due mancini. Uno, Chabot, di brillanti prospettive (è un Under 21 tedesco), ma con una manciata di minuti in Serie A, l’altro, Regini, non di primo pelo, ma che -nell’anno solare 2019 – di minuti ne ha giocato altrettanto pochi.

Che aggiungere, oltre che sperare nella disponibilità “piena” di Murillo? Ah già… In panchina ci sarà il nazionale verde oro Under 20, Kaique Rocha… Auguriamoci sia il nuovo Thiago Silva, difensore del Paris Saint Germain, nonché capitano del Brasile…