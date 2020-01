Sampdoria, dubbio Tonelli?

Genova. Il prescelto sembrava Lorenzo Tonelli (prestito con diritto di riscatto), probabilmente per una questione di condizioni favorevoli, perché sicuramente maggiore sarebbe stato l’appeal di un Rugani (sia pur in prestito) o di un Kjaer…

Ma nonostante il giocatore del Napoli non abbia visto il campo (salvo quello di allenamento) in questa prima parte del campionato, sembra che il presidente partenopeo si sia impuntato all’idea di un prestito gratuito.

Schermaglie tipiche dei primi giorni di mercato… Ed intanto i media lavorano anche di fantasia… Seppur Ranieri abbia pubblicamente dichiarato di volere, per gennaio, solo elementi già “navigati”, è stato ugualmente accostato alla Sampdoria un terzino argentino dell’Indipendiente, Fabricio Bustos, specificando comunque come sia seguito anche da Udinese, Galatasaray e Antalyaspor. Le altre voci riguardano altre zone del campo… Chabot, ad esempio, ha suggerito un suo compagno dell’Under 21 tedesca, Adrian Fein, centrocampista dell’Amburgo (in prestito dal Bayern Monaco), mentre qualche sussurro, forse per il fatto che l’ex palermitano è sempre piaciuto molto a Riccardo Pecini, ha riguardato Antonino La Gumina, soffiato alla Samp dall’Empoli due estati fa. Si parla anche di Facundo Ferreyra, attaccante argentino, in forza all’Espanyol, mandato in Spagna, in prestito, dal Benfica.

Un’idea da abbracciare subito è invece quella che abbina Suso al blucerchiato… A San Siro lo fischiano, ma a Marassi il suo mancino incanterebbe la Sud, dopo aver già deliziato, anni fa, la Nord. Siamo pronti a scommettere che un prestito, di sei mesi, rilancerebbe lo spagnolo e salverebbe il Doria.

In uscita, si parla di una richiesta del Benevento per Regini e di un ritorno al Chievo di Seculin, oltre che di una offerta per Caprari da parte del Parma, che nel frattempo ha già preso Jasmin Kurtic dalla Spal, indebolendo una concorrente di Samp e Genoa nella lotta per evitare la retrocessione. Proprio ai rossoblù sembra invece destinato un ex blucerchiato, l’islandese Bjarnason, che dallo scorso settembre milita nell’Al-Arabi.