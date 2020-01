Saldi al via il 4 gennaio, a Genova tre giorni di parcheggi gratis in tutta la città

Genova. Sabato 4 gennaio iniziano i saldi a Genova e il Comune promuove una giornata di parcheggi gratis nelle Blu Area e Isole Azzurre in tutto il territorio cittadino. In pratica si tratterà di tre giorni, visto che domenica 5 e lunedì 6 sono festivi e quindi la sosta non si paga. All’iniziativa aderisce Apcoa, che gestisce il parcheggio di piazza della Vittoria, ma solo per la giornata di sabato.

“L’iniziativa è concordata con le associazioni del commercio per favorire i cittadini e gli operatori commerciali. I parcometri saranno comunque in funzione, perché il sistema non può essere spento, perciò si raccomanda a chi sosta di non pagare”, spiega Stefano Balleari, vicesindaco e assessore con delega a Genova Parcheggi.

“Si tratta di un segnale concreto di attenzione alle attività commerciali della città, da sempre richiesto dalle Associazioni di categoria del commercio – sostiene l’assessore al commercio Paola Bordilli –. La mobilità e la sosta hanno una diretta ricaduta sul commercio e la volontà dell’Amministrazione comunale è quella di creare occasioni particolari come quella dei primi giorni di saldi invernali per appoggiare e sostenere il tessuto commerciale della città. Invito tutti i genovesi a sfruttare anche questa opportunità e, nei ben tre giorni consecutivi di sosta gratuita, scoprire e sfruttare i saldi e i negozi della nostra città, che valorizzano le vie e le tengono accese”.

L’assessore al turismo Laura Gaggero sottolinea: “Si tratta di una misura che ho voluto e concordato con i miei colleghi in giunta, in quanto fortemente utile dal punto di vista turistico. Come assessorato al Turismo, siamo convinti che, grazie a questa iniziativa, i tanti turisti già presenti nelle riviere liguri in questi giorni potranno cogliere l’opportunità di scoprire la nostra città, visitare il centro storico e approfittare dei saldi”.