Sabato al Cane di Campi anche Davide Toffolo per i 15 anni del Greenfog Studio

Genova. Sabato 18 Gennaio Davide Toffolo presenta il suo ultimo fumetto “ Graphic Novel Is Back – Unplugged” al Circolo Arci CANE di Genova Cornigliano in occasione dei 15 anni del Greenfog Studio, fucina di idee e “casa” di molti musicisti genovesi e non.

Edito da Rizzoli Lizard, il nuovo fumetto di Davide Toffolo, ideale continuazione di Graphic novel is dead, si presenta un po’ romanzo, un po’ diario on the road, un po’ resa dei conti davanti all’eccitante orrore della realtà, un po’ resa incondizionata davanti alla faticosa bellezza dell’amore. Una riflessione delicatamente spietata su cosa vuol dire creare.

Uno spettacolo dal vivo per far entrare i lettori nel suo libro. Un concerto, un racconto, giochi interattivi e un incontro per firmare le copie del suo volume e per conoscere la vita di questa anti-star della musica indipendente italiana, cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti e autore di punta del fumetto italiano che con le sue canzoni e i suoi fumetti ha segnato almeno tre generazioni.

Insieme a Davide Toffolo, spegneranno le candeline, due della tantissime band cresciute al Greenfog Studio di Mattia Cominotto, Pandango e Ultimodeimieicani.

Mattia Cominotto: fondatore del Greenfog Studio. Ha lavorato con numerosi artisti sia in veste di fonico che in quella di produttore artistico (Tre Allegri Ragazzi Morti, Meganoidi, Punkreas, Od Fulmine, Numero 6, En Roco, Progetto Panico, Notte dei lunghi coltelli, Isaak, ecc, ecc).

Già chitarrista, fondatore e autore dei Meganoidi, con cui ha ottenuto il disco d’oro, di recente ha dato vita agli OD FULMINE, il suo nuovo progetto musicale

L’evento inizierà alle ore 19,00.

dalle 19,30 alle 20,00 live della band Pandango all’interno del Greenfog Studio;

dalle 20,00 alle 21,00 si scenderà al piano strada, al Circolo Arci CANE, per un aperitivo informale tra amici con focacce e torte;

dalle 21,30 alle 22 versione live acustico “Ultimodeimiecani” sul divano del Circolo Arci CANE

dalle 22,00 circa ospite della serata Davide Toffolo, presentazione del suo ultimo fumetto ,“Graphic Novel is Back” .

Il Circolo Arci CANE e il Greenfog Studio sono in Corso Perrone 22 r a Genova Cornigliano.