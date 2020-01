Rugby, lunedì un corso d’aggiornamento per allenatori

Genova. Dopodomani, lunedi 27 gennaio, presso il Salone Coni della Casa delle Federazioni di via Padre Santo 1 a Genova, si svilupperà un corso d’aggiornamento per allenatori.

Il corso è dedicato al livello 1 Bambini ed al livello 2 Adolescenti con il tema “La prevenzione e il primo intervento nella traumatologia del rugby“, con relatore il professor Vincenzo Maria Ieracitano, presidente della Commissione Medica Federale.

Il corso di aggiornamento si svolgerà dalle ore 18 alle 20 ed al momento dell’iscrizione i tecnici dovranno segnalare l’abilitazione per la quale ne richiedono la validità, una scelta tra acquisizione dei crediti formativi per coloro che hanno ottenuto l’abilitazione temporanea ad allenare le categorie U6-8-10-12 (Livello 1 Bambini) o aggiornamento relativo al Livello 1 Bambini – Allenatori U6-8-10-12 per coloro che hanno una abilitazione definitiva (ad esempio: ex 1°, 2°, 3°, 4° Livello) oppure acquisizione dei crediti formativi per coloro che hanno ottenuto l’abilitazione temporanea ad allenare le categorie U14-16-18 (Livello 2 Adolescenti) o aggiornamento relativo al Livello 2 Adolescenti – Allenatori U14-16-18 per coloro che hanno una abilitazione definitiva (ad esempio: ex 1°, 2°, 3° e 4° Livello).

Nella foto: il professor Vincenzo Maria Ieracitano