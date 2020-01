Rugby, i risultati del weekend: vince il Cus Genova, pareggia la Pro Recco

Recco. Ottime prestazioni dei due club liguri impegnati nella Serie A. La Pro Recco, dopo una gara estremamente equilibrata, e giocata sul punto, ha pareggiato con il Cus Torino, mentre il Cus Genova è riuscito a vincere sul campo dei Centurioni, guadagnando anche il terzultimo posto in graduatoria. Domenica prossima il Cus sarà impegnato nel recupero di Grugliasco con il Cus Torino, mentre il campionato rimarrà in pausa per due domeniche in concomitanza dell’inizio del torneo delle Sei Nazioni.

Nei due gironi di Serie C si procede verso la conclusione della prima fase, mentre fra gli Under 16 il Cus Genova è stato sconfitto di misura al Carlini dai pari età del Calvisano ma nel test dell’andata i genovesi avevano vinto 7-0: punteggio globale 6 pari, mete segnate Cus 6 Calvisano 4.

Di seguito i risultati e le classifiche dei campionati che coinvolgono le squadre liguri.

Serie A girone 1 (2ª giornata di ritorno)

Tossini Pro Recco – Itinera Cus Torino 14-14

I Centurioni Lumezzane – Cus Genova 21-26

TK Group VII Torino – Biella 12-31

ASR Milano – Accademia Ivan Francescato 16-38

Amatori Alghero – Parabiago 20-22

Classifica: Accademia Ivan Francescato, Biella 44, Tossini Pro Recco 37, Itinera Cus Torino 36, TK Group VII Torino 34, Parabiago 26, ASR Milano 25, Cus Genova 12, Amatori Alghero 10, I Centurioni Lumezzane 8.

Serie C1 girone D poule 2 (recupero)

Amatori Genova – Savona 12-7

Classifica: Cus Pavia 29, Savona 28, Amatori Genova 24, Union Riviera 9, Pro Recco “B” 0.

Serie C2 girone 2 ligure/piemontese (2ª giornata di ritorno)

Lions Tortona – DR Ferroviaria Spezia 21-17

Saluzzo – Val Tanaro 9-13

Le Tre Rose e Cus Piemonte Orientale in sosta

Classifica: DR Ferroviaria Spezia 35, Tortona 29, Cus Piemonte Orientale 23, Val Tanaro 20, Saluzzo 7, Le Tre Rose 5, Cffs Cogoleto -15.

Cffs Cogoleto dopo aver rinunciato a tre partite è stato escluso dal campionato – La classifica sarà aggiornata durante la prossima settimana.

Under 18 girone 1 Élite (2ª giornata di ritorno)

Tutto Cialde Lecco – FTGI Embriaci 37-12

Kawasaki Robot Calvisano – Cus Torino 64-5

Como – Nordival Rovato 5-65

IM Exchange Viadana – ASR Milano 19-7

Unione Monferrato – Cus Milano 24-17

Classifica: Kawasaki Robot Calvisano 47, ASR Milano 41, Unione Monferrato 40, Nordival Rovato 33, Tutto Cialde Lecco 25, Cus Milano 23, FTGI Embriaci 16, Cus Torino 15, IM Exchange Viadana 13, Como 3.

Under 18 interregionale 2 di area (3ª giornata di andata)

Parabiago – Amatori Genova 14-11

Velate – FTGI Ticinensis 34-31

Junior Brescia – Ivrea 20-0 a tavolino per rinuncia

Franciacorta – Biella 20-27

Classifica: Parabiago 13, Velate, Biella 11, Junior Brescia 10, Franciacorta 8, Amatori Genova 6, FTGI Ticinensis 2, Ivrea -4.

Under 18 girone 1 Trofeo Tonino D’Altorio (2ª giornata di andata)

FTGI Embriaci/2 – Rivoli 15-27

VII Torino – San Mauro 5-18

FTGI Ligues1 – Amatori Novara 33-28

Classifica: VII Torino, San Mauro, Rivoli 9, FTGI Ligues1 5, Amatori Novara 2, FTGI Embriaci/2 -4.

Under 18 girone 2 Trofeo Roberto Fusco (2ª giornata di andata)

Chieri – FTGI Ligues/2 5-24

Collegno – Unione Monferrato/2 20-0 a tavolino per rinuncia

Moncalieri – Union Riviera 36-0

Classifica: Moncalieri, Collegno, FTGI Ligues/2 10, Union Riviera, Chieri, Monferrato2 0.

Under 16 spareggio (ritorno)

Cua Genova – Kawasaki Robot Calvisano 25-29 (andata 7-0 per il Cus Genova)

Under 14 (11ª giornata) (sabato)

Province dell’Ovest/1 – Imperia 101-19

Province dell’Ovest/2 – Sanremo 61-17

Cus Genova/2 – Savona 48-14

Cus Genova/1 – R.C. Spezia 67-7

Vespe Cogoleto – Pro Recco 20-36

Serie A femminile girone 2 (4ª giornata di ritorno)

Cus Genova – Cus Milano 12-96

Biella – Lions Tortona 12-18

Monza – Cus Pavia 24-5

Le Mastine Parabiago in sosta

Classifica: Monza 41, Cus Pavia 35, Cus Milano 30, Parabiago 20, Cus Genova 15, Tortona 13, Biella 1.

Nella foto: immagine dal test fra Pro Recco e Cus Torino di Serie A