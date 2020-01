Genova. Il 2019 dell’orienteering in Liguria si è chiuso con la tradizionale Corsa di Natale. Quest’anno la gara ha previsto una staffetta mista che ha fatto correre insieme, nella stessa squadra, gli atleti liguri più dotati e più giovani con i meno giovani e i ragazzi, anche di società diverse e, per quanto la formula non fosse canonica, è piaciuta molto a tutti i partecipanti, tanto da convincere gli organizzatori a riproporla anche per il 2020.

Il 2020 riparte con l’affermatissimo circuito invernale “Seal OL”, gare in riva al mare… o quasi, che permette di fare attività in Liguria anche in un periodo che di solito viene dedicato unicamente agli allenamenti, richiamando anche dalle regioni limitrofe numerosi atleti, attratti oltre che dal clima ligure certamente più mite, anche da gare di tipo sprint, una formula veloce e interessante.

Foto 3 di 5









La prima gara dell’anno si svolgerà domenica 19 gennaio a Savona, che ospita ogni anno una prova del circuito, da quando nel 2016 si sono svolti i campionati Italiani sprint relay.

La seconda prova del circuito, domenica 2 febbraio, avrà come teatro il dedalo di vicoli del centro storico di Genova, questa gara sarà anche Memorial Marco Minoletti; ci si sposterà poi domenica 9 febbraio nella splendida Finalborgo per la terza prova, mentre domenica 1 marzo il campo di gara sarà Albaro Alta, sulla nuova carta del Forte di San Martino.

Per il quarto appuntamento del circuito, domenica 15 marzo si tornerà dopo anni di oblio a gareggiare a Voltri nella Villa Duchessa di Galliera; il circuito andrà a concludersi sabato 28 marzo nella meravigliosa cornice dei Parchi di Nervi.

Questo appuntamento conclusivo, che vedrà anche le premiazioni del circuito, sarà in un contesto nazionale visto che contemporaneamente, sempre sulla stessa mappa, si terranno i campionati italiani Temp-O (prova a tempo del Trail O) ed il giorno successivo, in quel dei Piani di Praglia (Ceranesi), la terza prova di Coppa Italia di Pre-O (orienteering di precisione, altra versione del Trail-O). Questo tipo di gare vede cimentarsi insieme atleti normodotati e diversamente abili.

Dopo il mese di marzo l’attività proseguirà con impegni fitti sino a giugno per poi riprendere a settembre per concludersi con la gara di Natale.

In quest’ultimo periodo dell’anno si vuole lanciare il neonato circuito autunnale “Ori-Okto”, che a differenza di quello invernale, collocato sulla costa vicino al mare, troverà le sedi di gara nella immediata collina tra i sapori di castagne e funghi.

Tutte le gare del calendario federale, i Campionati Studenteschi, le giornate mondiali dell’orienteering (World Orienteering Day) saranno organizzate dalle società Asd Arco di Carta e Amatori Orienteering Genova.