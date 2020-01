Genova. Alta pressione nuovamente in rinforzo sull’Italia con condizioni di bel tempo per tutto il fine settimana.

Per oggi i meteorologi di Limet prevedono al mattino nubi residue tra Tigullio orientale e Spezzino, senza pioggia. Nubi basse anche in corrispondenza dei versanti padani, per il resto bel tempo. In giornata bel tempo ovunque a parte qualche nube bassa sui versanti padani in via di attenuazione.

I venti saranno moderati da nord-est con qualche rinforzo in costa tra Savona e Genova.