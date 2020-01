Genova. Sei milioni di euro investiti per 4200 metri quadri di ambienti di lavoro in una sede che riflette la storia industriale di Genova: l’edificio di via Cecchi, alla Foce, che da oggi ospita i 400 dipendenti di Rina Consulting, società di consulenza ingegneristica del Rina, in passato fu sede di Piaggio e Saiwa. Stamani l’inaugurazione alla presenza delle autorità.

Il nuovo quartier generale sarà su tre piani tra uffici, aree relax e ristoro, 12 sale riunioni, terrazzi, uno dei quali con un orto urbano e una serra di orchidee, aree verdi indoor e cabine dove telefonare senza disturbare i colleghi. La sede è stata pensata nell’ottica dello smart working, non solo perché renderà possibile il lavoro da remoto, ma perché ripensa totalmente gli spazi: gli ambienti saranno condivisi, flessibili e prenotabili tramite una “app” dedicata ai dipendenti utilizzata, per esempio, anche per il trasloco dagli uffici di provenienza.

“La nuova sede di via Cecchi è un investimento importante nello sviluppo del Rina e del suo rapporto con Genova – dice l’ad Ugo Salerno – Uuno dei nostri obiettivi è garantire alle risorse spazi di qualità, piacevoli e all’avanguardia. Un’azienda che vuole essere al passo con i tempi non può trascurare questi aspetti”.

Attenzione anche all’ambiente. Gli arredi della sede sono in legno sostenibile, in mensa si useranno stoviglie lavabili e non usa e getta. Con le borracce distribuite ai dipendenti si conta di evitare un consumo di 950 mila bottigliette all’anno. Inoltre per ridurre le emissioni, Rina ha deciso di utilizzare soltanto fonti rinnovabili per fornire energia alle sue sedi italiane.