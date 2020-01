Regionali Liguria: Salvini a Genova il 23 febbraio, cena leghista per mille persone alla Fiera

Genova. Una cena con Matteo Salvini per dare inizio alla campagna elettorale in vista delle regionali. Il segretario della Lega sarà a Genova domenica 23 febbraio dove incontrerà a tavola i suoi sostenitori in un padiglione della Fiera.

La notizia non è ancora emersa ufficialmente, ma in rete iniziano a girare immagini di quelli che saranno presumibilmente i biglietti: 30 euro per gli iscritti al partito che vorranno partecipare e una disponibilità stimata di circa mille posti. Per questo è stata scelta una location abbastanza capiente.

Alla cena sarebbero stati invitati il presidente ligure Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. Le modalità di partecipazione e gli altri inviti non sono ancora noti, ma ulteriori dettagli emergeranno nei prossimi giorni. Al momento però sarebbero confermati sia il giorno sia il luogo.