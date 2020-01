Regionali Liguria, pienone per l’esordio di Massardo: “Con noi contro lo smarrimento della politica”

Genova. Oltre 250 persone, l’auditorium di palazzo Rosso gremito di volti noti e inediti della politica locale, per l’avvio ufficiale della campagna elettorale di Oltre, la creatura nata attorno alla figura di Aristide Massardo, ex preside di Ingegneria tra i primi ad aver dato la propria disponibilità a candidarsi contro Giovanni Toti alle prossime elezioni regionali in Liguria.

Più che un’assemblea, un “ted” con alcuni relatori chiamati a portare sul palco quelle idee che potrebbe costituire il primo embrione di programma. Franco Henriquet, presidente dell’associazione Gigi Ghirotti, ha parlato di sanità e della necessità di dare più supporto pubblico all’assistenza domiciliare, Nicola Caprioni, Cna, ha sottolineato la necessità di una politica industriale a lungo termine, Massimo Maugeri, Legambiente, ha invocato l’importanza di parchi e aree protette, Bruno Vitali, coordinatore di Democrazia solidale, ha fornito spunti sulle politiche dell’accoglienza mentre Simona Costa, esperta di europrogettazione, da Bruxelles, ha parlato di come sfruttare i finanziamenti Ue anche alla luce del cosiddetto “Green Deal”.

Perché sì, Oltre è una realtà che si presenta europeista e inclusiva, progressista e ambientalista e prova a parlare in maniera trasversale a molte anime della politica e della società civile.

In sala molte figure rappresentative di vari partiti, associazioni, sindacati e movimenti, mondi laici e cattolici. Alcuni fra loro stanno già dialogando da settimane con Aristide Massardo, altri si sono presentati per ascoltare.

Chi c’era. E così si spazia da Cristina Bicceri di Italia in Comune all’architetto Giovanni Spalla, in passato vicino al M5S, dal parterre socialista Giuliano Pennisi, Corrado Oppedisano e Alfonso Pittaluga, all’ex assessore Arcangelo Merella, e poi Andrea Agostini di Legambiente, Antonella Marras di L’altra Liguria, Walter Ferrando (Italia Viva), ma anche Simohamed Kaabour, tra gli animatori delle “sardine” genovesi, e poi ancora Simone Leoncini, ex Sel e oggi rappresentante de Il Cesto, l’ex consigliera municipale di centrosinistra Erminia Federico, Fabio Marante del sindacato edili della Cgil, l’ex presidente del municipio Medio Levante Morgante, Andrea Acquarone e Camilla Ponzano di Riprendiamoci Genova e ancora molti professionisti, semplici cittadini e tanti ex studenti del “prof” Massardo.

Chi mancava? Il Pd, e il Movimento 5 Stelle. Ovvero i due partiti che, in caso di alleanza, dovrebbero trovare un nome comune su cui far convergere i voti. Al momento sembra poco probabile che quel nome sia Aristide Massardo che però sottolinea: “Mancano tre mesi alle elezioni e quello a cui ci troviamo davanti è uno smarrimento della politica”. Resta il fatto che Oltre pare essere una realtà già bene organizzata e quindi, anche se Massardo non dovesse essere il cavallo sui cui l’opposizione scommetterà, nulla esclude una partecipazioni alle regionali come lista civica.

Massardo ha messo da parte le slide da “ingegnere” e ha parlato a ruota libera. “Sono l’uomo delle battaglie per le istituzioni ma anche della continuità amministrativa se si prendono le decisioni giuste, sono l’uomo che dice che il re è nudo, se lo è, Oltre è una proposta a lungo termine per la Liguria, perché finora stiamo scivolando su un piano inclinato”.