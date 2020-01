Rapallo, turiste si perdono nei boschi di Montallegro. L’intervento del soccorso alpino

Genova. Nuova missione per il Corpo nazionale Soccorso Alpino Liguria intorno alle ore 18 di ieri sera per ricerca di due turiste di 50 anni circa di Varese in vacanza a Rapallo che hanno intrapreso una passeggiata ma a causa forse di un po’ di nebbia si sono perse.

Le due escursioniste hanno deciso di raggiungere Chiavari in treno e percorrere il sentiero che attraversa Leivi, percorrendo il crinale che raggiunge il santuario di Montallegro, ma hanno imboccato un sentiero secondario e col sopraggiungere del buio, prive di torcia, hanno allertato i soccorsi. Grazie alle informazioni fornite dalle due donne il personale del Soccorso Alpino e la squadra dei VVF sono riuscite ad individuarle rapidamente poco prima delle 19.

Le due escursioniste in buone condizioni di salute sono state accompagnate dai tecnici del Soccorso Alpino e dei VVF di Rapallo fino al santuario di Montallegro. Le signore hanno rifiutato l’ intervento sanitario del 118 ed il trasporto in ospedale, sono state così riaccompagnate presso il loro B&B con un mezzo del Soccorso Alpino.