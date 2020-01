Ragazza 21enne si denuda e si butta in mare, salvata dalla guardia costiera

Genova. Si è completamente denudata e si è buttata in mare alla Foce, davanti a piazzale Kennedy, finché non è stata raggiunta da una motovedetta della capitaneria di porto. Protagonista una ragazza di 21 anni, portata questa mattina in codice giallo all’ospedale Galliera.

Ancora ignote le cause del gesto. La giovane si trovava probabilmente in stato confusionale.

La guardia costiera è intervenuta alle 9 su segnalazione dei carabinieri. Dopo pochi minuti la donna è stata individuata in acqua, portata a bordo dell’imbarcazione e trasbordata su un’ambulanza nei pressi di Calata Marinetta al Porto Antico.