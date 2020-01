Raffica di chiusure per lavori in autostrada, Rapallo finisce ostaggio dei tir

Rapallo. Ennesima notte di chiusure autostradali nel Tigullio a causa dei lavori di manutenzione delle barriere anti-rumore. Tra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio, dalle 22 ale 6, sarà interdetto il tratto compreso tra Rapallo e Chiavari in direzione Levante. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Chiavari.

Ma il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, non ci sta e dopo i disagi dell’ultima notte a causa delle ispezioni in galleria tra Recco e Rapallo ha deciso di scrivere direttamente ad Autostrade. “La scorsa notte abbiamo assistito ad uno scenario indecoroso: mezzi pesanti fermi in coda a paralizzare le principali arterie viarie, con evidente disagio per la viabilità e per il riposo degli abitanti. Tutto questo non è ammissibile”, attacca.

“Il risultato? Problematiche alla circolazione stradale, aumento dell’inquinamento ed evidente disturbo alla quiete pubblica, come evidenziato dalle lamentele di parecchi rapallesi. Non esiste che siano i cittadini a rimetterci per una raffica di chiusure sulla A12 in questo periodo”. Bagnasco ha chiesto ad Aspi “di rivedere, con la massima urgenza, il cronoprogramma delle verifiche alle gallerie e delle conseguenti chiusure onde evitare di creare grossi disagi alla viabilità ordinaria e al riposo dei cittadini in orario notturno”.

Disagi che potrebbero riproporsi durante la prossima chiusura tra Rapallo e Chiavari. Sull’Aurelia, dopo Zoagli, è in atto un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Come ricorda la stessa Autostrade, in uscita al casello di Rapallo vige un limite massimo di altezza di 4 metri e, in piazza Pastene, in entrambe le direzioni, vige una limitazione di transito per veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate. Pertanto, i mezzi pesanti di altezza non superiore ai 4 metri e di peso superiore alle 12 tonnellate, in uscita alla stazione di Rapallo, potranno percorrere Piazzale Genova, Via S.Anna, Via Mameli, Via della Libertà, Via dei Giustiniani, Piazza IV Novembre, Lungomare Vittorio Veneto, Via Montebello, Aurelia di Levante.