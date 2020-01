Quarto, svaligiano un appartamento e si portano via la cassaforte smurata

Genova. Furto nella notte in via Acerbi nel quartiere di Quarto. I ladri sono entrati in un appartamento mentre i padroni di casa erano assenti grazie all’utilizzo di una chiave bulgara.

All’interno dopo aver messo tutto a soqquadro hanno trovato la cassaforte che hanno smurato e portato via.

Ad accorgersi del furto è stato un vicino di casa che ha visto la porta aperta e ha chiamato la polizia.

Gli agenti delle volanti, giunti sul posto, hanno svolto le prime indagini in attesa dell’arrivo dei padroni di casa che si trovano all’estero e potranno quantificare l’entità del furto.