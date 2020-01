Savona. Campionato di Promozione A, giro di boa. Sedicesima giornata, prima del girone di ritorno. Il Legino viene superato al “Ruffinengo” 0 a 2 dalla Sestrese. Uno-due genovese nei giro di un minuto, firmato da Anselmo (splendido gol in rovesciata) e Akkari.

I savonesi, rinfrancati dal successo col Taggia (3-1), giunto dopo oltre due mesi di magra, offrono una valida prestazione, senza tuttavia essere premiati nel risultato. La squadra di Fabio Tobia resta in zona play-out, 17 punti, a -4 dalla salvezza diretta, posizione occupata al momento da Ceriale e Ventimiglia

Foto 2 di 2



I genovesi salgono invece a 35 punti (secondi, insieme al Varazze D.B.) a una lunghezza dalla capolista Taggia – la quale dovrà recuperare una partita, contro il Serra Riccò. I verdestellati possono vantare il miglior attacco (37 gol fatti) e la miglior difesa (12 subiti) del torneo. Nell’ultimo incontro, primo incontro, avevo liquidato il Camporosso in trasferta (0-5).

Nota. All’andata la partita, vinta inizialmente 2-0 dalla Sestrese, era stata ripetuta in seguito a un errore tecnico dell’arbitro. Il replay della stessa, giocato in ottobre, era terminato 1 a 0.

Tabellino:

Legino-Sestrese 0-2 (58′ Anselmo, 59′ Akkari)

Legino: Bresciani, Garzoglio, Semperboni, Balbi, Schirru, Pili, Conti (60′ Rinaldi), Avanzi, Osman (74′ Brondo), Amato (51′ Romeo), N. Tobia

A disp.: Maruca, Core, Perria, Rognoni, Bertora, La Piana. All. F. Tobia

Sestrese: Rovetta, Lo Stanco, Di Sisto, Delgado (87′ Bazzurro), Ansaldo, Bisio (78′ Ardinghi), Lanza (51′ Valcavi), Caramello, Akkari, Zani (74′ Bortolini) Anselmo (74′ Piroli)

A disp.: Bassu, Cappadona, Sattin, Piroli, Libbi. All. Schiazza

Arbitro: Torriglia (Novi Ligure). Assistenti: Arado e Battiato (Genova)

Note: Pomeriggio terso e soleggiato, fondo sintetico in discrete condizioni. Ammoniti; Romeo (L), Lanza, Lo Stanco, Anselmo, Piroli (S). Angoli 3-4. Recuperi 1′ e 6′. Spettatori 90 circa.

Cronaca diretta:

6′ Legino in avanti. Tobia raccoglie un lancio dalle retrovie, s’invola sulla sinistra e mette al centro. Conti, in spaccata, manca per poco l’impatto col pallone.

8′ Delgado, sinistro rasoterra del limite. A lato.

Nel primo quarto d’ora è la Sestrese a stazionare maggiormente nella metà campo avversaria. Il Legino difende compatto, sfruttando le ripartenze sulle corsie laterali.

14′ Lo Stanco, cross dalla destra. Delgado tenta una sforbiciata, senza fortuna.

16′ Simulazione in area. Ammonito Lanza (S).

26′ Semperboni lancia Conti. Rovetta esce dall’area e mette in fallo laterale.

28′ Legino. Amato raccoglie una respinta dagli sviluppi di un angolo dalla sinistra. Il tiro, controllato con lo sguardo da Rovetta, finisce di poco fuori.

39′ Semperboni, punizione centrale dalla lunga distanza. Rovetta respinge coi pugni.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Legino-Sestrese 0-0.

46′ Inizio secondo tempo (16.00).

48′ Sestrese pericolosa. Caramello pesca Akkari. L’attaccante verdestellato svetta nel cuore dell’area, facendo la barba al palo.

Sul fronte opposto tempistivo anticipo coi piedi di Rovetta su Osman.

51′ Un cambio per parte. Negli ospiti esce Lanza ed entra Valcavi. Nei locali fuori Amato, dentro Romeo.

56′ Giallo a Lo Stanco (S).

57′ Ammonito Anselmo (S) per proteste.

58′ Gol Sestrese! Cross dalla destra. La difesa leginese rinvia maldestramente. Anselmo si esibisce in una splendida rovesciata, insaccando la palla sotto l’incrocio. 0-1.

59′ Gol Sestrese! Akkari converge dalla destra, si accentra e libera il sinistro dal limite dell’area. Bresciani, distendendosi, tocca ma non quanto basta. Uno-due ravvicinato dei genovesi. 0-2.

60′ Sostituzione nel Legino. Esce Conti, subentra Rinaldi.

65′ Avanzi gira col sinistro dai venti metri. Sul fondo.

69′ Valcavi crossa dalla sinistra. Lo spiovente diviene insidioso. Bresciani smanaccia.

74′ Tre cambi. Due nelle file sestresi: escono Zani e Anselmo, al loro posto entrano rispettivamente Bortolini e Piroli. Nei savonesi esce Osman, entra Brondo.

77′ Brondo, tiro dai venticinque metri. Fuori bersaglio.

78′ Altra sostituzione nella formazione allenata da Schiazza (la quarta). Ardinghi rileva Bisio.

79′ Giallo a Romeo (L).

81′ Romeo vince un contrasto sulla sinistra e conclude. Rovetta blocca agevolmente.

87′ Quinto e ultimo cambio Sestrese. Esce Delgado, entra Bazzurro.

90′ Cinque minuti di recupero.

90’+3 Ammonito Piroli (S).

90’+6 Fischio finale: Legino-Sestrese 0-2.