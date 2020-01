Genova. Come da regolamento, il Real Fieschi è stato penalizzato di 1 punto per non essersi presentato sul campo del Canaletto Sepor. La partita va in archivio con il risultato di 3-0 a tavolino per gli spezzini. Il Real Fieschi è stato multato di 600 euro.

Due giornate di squalifica sono state comminate a Nicolò Maura (Golfo Paradiso PRCA) e Francesco Maisano (Vallescrivia) entrambi perché “a fine gara minacciava un avversario e si spintonava reciprocamente con lui”.

Una gara di stop per Federico Stella (Forza e Coraggio), Luca Norrito, Marco Matranga (Vallescrivia), Gersi Selimi (Don Bosco Spezia), Nicolò Cucurnia (Colli Ortonovo), Andrea Monticone (Golfo Paradiso PRCA), Lorenzo Del Padrone (Magra Azzurri) e Matteo Naclerio (Valdivara 5 Terre).

Dimitri Agata, allenatore del Levanto, è stato squalificato per una giornata.

La classifica marcatori dopo 16 giornate:

17 reti: Mosto (Real Fieschi)

10 reti: Rizzo (Golfo Paradiso PRCA)

9 reti: Verona (Colli Ortonovo), Lunghi (Cadimare)

8 reti: A. Naclerio (Forza e Coraggio)

7 reti: Alvisi (Forza e Coraggio), S. Ghiglia (Marassi), Leonini (Magra Azzurri), Massaro (Golfo Paradiso PRCA), Costa (Canaletto Sepor)

6 reti: Stradi (Marassi), L. De Martini (Goliardicapolis), Monticone (Golfo Paradiso PRCA), Paoletti (Sammargheritese), G. Esposito (Forza e Coraggio), Nicolini (Don Bosco Spezia)

5 reti: Amorfini (Forza e Coraggio), Pintus (FC Bogliasco), Marasco (Levanto), Cupini (Cadimare), Corvi Dallara (Forza e Coraggio), Vaccaro, Cardini (Vallescrivia), Salano (Sammargheritese)

4 reti: Gambarelli (Sammargheritese), Bianchino (FC Bogliasco), L. Corallo (Little Club James), Mura (Goliardicapolis), Marte Rosario (Canaletto Sepor), Vulpes (Marassi), Maggiore (Don Bosco Spezia)

3 reti: Romiti (Magra Azzurri), Cuccolo, Pesare, Natale (Forza e Coraggio), N. Musetti, N. Lorenzini (Colli Ortonovo), Barilari, Nicora (Levanto), A. Raso (Marassi), Del Santo, Giannini (Cadimare), Fassone, Tosonotti (Vallescrivia), Cannella (Sammargheritese), Gatto (Goliardicapolis), Ronconi (Real Fieschi), Del Vecchio, Cappelletti (FC Bogliasco), Pannone (Cadimare / Don Bosco Spezia)

2 reti: Musante (Sammargheritese), Rodriguez, Marozzi, Poli, Becci (Canaletto Sepor), Ronconi, Bolla, Degano (Valdivara 5 Terre), Mazzolini, Matranga, Vicini, Molon, Maisano (Vallescrivia), Bondelli (Marassi), Tuvo, Righetti, Mozzachiodi, Rezzano (Levanto), Sighieri, Siciliano (Goliardicapolis), Cariati, Atzeni, Valentini (Magra Azzurri), Crosetti, Alarcon, Sanni, Zaami (Little Club James), Seb. Agrifogli, A. Sarti (Cadimare), P. Oneto, Asimi, Ruffino (Real Fieschi), N. Cucurnia, Mancuso, Panico, Bonelli (Colli Ortonovo), Pezzi, Cilia, Aprile (Golfo Paradiso PRCA), Casassa (Magra Azzurri)

1 rete: Canepa, Maura, Masi (Golfo Paradiso PRCA), Leto, Ricci (Vallescrivia), Olanda, Robotti, Stefanzl (Marassi), A. Bertagna, Forieri, Rossi (Cadimare), J. Romano, T. Romano (Levanto), Cimieri, S. De Ferrari, Bosio, Allocca (FC Bogliasco), Bosetti, Larizza, Mortola, Gallio, Ferrari, Olmo (Sammargheritese), Selva (Real Fieschi), A. Antonelli, D’Ascanio, J. Antonelli, Campagni, Bagnoli, Caneri (Canaletto Sepor), Gonano, Nardo, Matzedda, Rotela Pena, Alagona, Ricci (Little Club James), Condemi, M. Naclerio, Simonini, Abdoullie Barrow, Bertonati, Ciuffardi, Vanacore (Valdivara 5 Terre), Montani, Pellegri, Salamina, Morettini, Cervia, L. Martinelli (Magra Azzurri), Scarantino, Cristiani, Ferrando, Bennati, Bottino, Dotto (Goliardicapolis), Raggi, Ferdani, Ibba, Bertocchi, M. Valletta, Campigli (Don Bosco Spezia), Vacchino, Ceccarelli, Ninotti, E. Lorenzini (Colli Ortonovo), Stella (Forza e Coraggio)

Autoreti: 1 Allocca (pro Goliardicapolis), Bondelli (pro Valdivara 5 Terre), M. Naclerio (pro Golfo Paradiso PRCA)