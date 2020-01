Genova. Questa settimana sono stati squalificati cinque calciatori del girone A di Promozione.

Michael Tuninetti (Loanesi San Francesco), Luigi Crisafulli (Camporosso), Filippo Lanza (Sestrese), Jacopo Ghigliazza ed Omar Rampini (Varazze Don Bosco) sono stati fermati per una giornata.

Antonio Staltari, dirigente della Loanesi San Francesco, è stato inibito fino al 27 febbraio perché “a fine gara, nell’area antistante lo spogliatoio del direttore di gara, continuava a protestare contro lo stesso, affinché egli refertasse un proprio presunto errore di valutazione; al rifiuto opposto dal direttore di gara, tentava più volte di entrare a contatto con lui, senza riuscirvi solo grazie all’intervento dei dirigenti avversari che lo trattenevano e, contemporaneamente, urlava al direttore di gara stesso ripetute espressioni ingiuriose, accompagnate da reiterate minacce, anche di morte. Entrava, poi, nello spogliatoio del direttore di gara, assieme ad un sedicente dirigente della società, non in distinta”.

Davide Baldaccini, dirigente della Veloce, è stato inibito fino al 23 gennaio.

La Loanesi San Francesco è stata multata di 150 euro “a titolo di responsabilità oggettiva, per non aver impedito l’ingresso di una persona, non in distinta, nell’area riservata, che entrava, poi, nello spogliatoio del direttore di gara, assieme al massaggiatore della società, e, qualificandosi come un dirigente della stessa, protestava reiteratamente contro il direttore di gara e gli assistenti arbitrali, rivolgendo loro anche reiterate frasi ingiuriose; per il comportamento tenuto dal proprio massaggiatore a fine gara, nei confronti del direttore di gara (sanzione aggravata per la totale assenza di qualsivoglia comportamento proattivo da parte dei propri dirigenti a tutela del direttore di gara, nei fatti che hanno visto coinvolti propri tesserati a fine gara)”.

La classifica marcatori dopo 16 giornate:

14 reti: Akkari (Sestrese)

12 reti: Lobascio (Serra Riccò), Anselmo (Sestrese)

10 reti: Al. Salzone (Ventimiglia), Ventre (Ventimiglia)

9 reti: Daddi (Ceriale), Rossi (Praese)

8 reti: Romeo (Legino), Calcagno (Veloce)

7 reti: Raiola (Celle Ligure), L. Baroni (Varazze Don Bosco)

6 reti: N. Morando (Praese), Draghici (Serra Riccò), Mehmetaj (Dianese e Golfo), Troiano, Mancini (Arenzano)

5 reti: Fiuzzi, Celotto (Taggia), Cisternino Palagano (Praese), Zito (Camporosso), Sofia (Celle Ligure), Bianchi (Arenzano), Trudu, Costa (Via dell’Acciaio), Caredda (Ceriale), Perrone, F. Baroni, Saporito (Varazze Don Bosco), Zunino (Bragno)

4 reti: Brovida (Bragno), Cascina (Camporosso), A. Rea (Ventimiglia), Angius (Arenzano), Chiarabini (Via dell’Acciaio), Szredi, Armango (Loanesi San Francesco), Miceli, Gambacorta (Taggia), M. Raso (Praese), Casassa Vigna (Dianese e Golfo), Gagliardi (Varazze Don Bosco)

3 reti: Scappatura (Ventimiglia), Craviotto (Varazze Don Bosco), G. Insolito, Badoino (Ceriale), Rignanese (Legino), Falsini (Via dell’Acciaio), Ravoncoli, Cutellè, Tarantola (Taggia), Vejseli, Torra (Bragno), Colombino (Veloce)

2 reti: Zani (Sestrese), Poggioli (Via dell’Acciaio), Lanzalaco (Arenzano), Mela (Loanesi San Francesco), Salas Mendoza, Perego, Minardi (Praese), Core, Schirru (Legino), Rapetti, Giguet, Damonte (Veloce), An. Piombo (Celle Ligure), Donà, Fantoni (Ceriale), Angella (Varazze Don Bosco), G. Albanese (Serra Riccò), Dominici (Ceriale / Dianese e Golfo)

1 rete: Sattin, Piroli, Ardinghi, Ansaldo, S. Rossi, Caramello, Bortolini, Di Sisto (Sestrese), Fanelli, Maida, Cosentino, Zuloaga (Veloce), Orero, Ndao, Pozzati (Via dell’Acciaio), Altamore, Cosentino, Damonte, Favara (Celle Ligure), Tagliabue, Crocilla, Garetto, Rampini, Piccardo (Varazze Don Bosco), Rapetto, Maia (Bragno), Stabile, Pinna, Di Molfetta, Tacchino, Sabor, Forte, Pavone (Praese), Lupi, Pirozzi, Burattini, Patrone (Arenzano), Codeglia, Gambacorta, El Kamli, Cuneo, Ferrigno, Gallo, Minghinelli, La Greca, Salmaso (Taggia), Stamilla, Crudo, T. Giunta, Tofanica, Calcopietro, Grifo, M. Luci, Truisi, Siberie (Camporosso), Ferrero, Ennaouy, Ottolini, Rizzo, Boccardo, Garrè (Serra Riccò), Amato, Salis, Avanzi, Tobia (Legino), Garibbo, Tselepis, Castelein, Chariq, Martini, Mrahi (Dianese e Golfo), Antonelli, Sfinjari (Loanesi San Francesco), G. Insolito, Bonifazio, Sfinjari, Maxena (Ceriale), Sparma, Gallo, Olivieri (Ventimiglia)

Autoreti: 1 Bonara (pro Dianese e Golfo), Minghinelli (pro Veloce), Costa (pro Sestrese), D. Giunta, Massa (pro Arenzano), L. Orero (pro Praese)