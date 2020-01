Pro Recco Rugby, un pareggio che lascia un po’ di amarezza

Recco. Gli spettatori presenti al Carlo Androne per assistere all’incontro tra Tossini Pro Recco Rugby e Cus Torino non sono sicuramente rimasti delusi dallo spettacolo offerto dalle due squadre. Al termine di ottanta minuti di alto livello e altissima intensità, la partita si è conclusa sul 14-14, regalando emozioni fino all’ultimo istante.

“Non nascondo un po’ di amarezza – ha spiegato coach Callum McLean – perché sarebbe bastato essere un po’ più precisi in attacco per poter vincere, invece abbiamo sbagliato troppo. Avevamo di fronte la miglior difesa del girone e i nostri errori, insieme al fatto di essere anche rimasti con un trequarti in meno per dieci minuti a causa di un cartellino giallo forse un po’ troppo severo, ci sono costati cari. Non posso invece che essere contentissimo della prova della squadra per quanto riguarda la difesa e, soprattutto, l’impegno e la grinta: i ragazzi hanno messo in campo veramente tutto quello che avevano”.

Per gli squali tutti i punti sono stati segnati dal numero 10 Luca Roden (nella foto), autore di una bella meta su intercetto e di tre calci piazzati (3 su 5 il suo score). I torinesi sono andati in meta con l’estremo Columba e il mediano di apertura Reeves ha messo dentro i tre piazzati che completano il punteggio (3 su 4).

Il titolo di player of the match è andato al seconda linea biancoceleste Giacomo Rosa, autore di una partita di grandissima qualità e grinta sia in attacco che in difesa. “Il Cus Torino – ha dichiarato – è la squadra più solida e forte fisicamente che abbiamo incontrato ed è stata una vera battaglia, palla su palla e centimetro su centimetro, durissima e molto bella. Non possiamo che essere contenti della nostra prova e non dobbiamo smettere di credere in noi ed in quello che possiamo fare”.

Il pareggio mantiene entrambe le squadre a ridosso della coppia di testa formata da Accademia Nazionale e Biella, entrambe largamente vittoriose sui campi di Milano e Settimo Torinese. Il Cus Torino ha però dalla sua il fatto di dover ancora recuperare la partita casalinga contro il Cus Genova, che potrebbe significare un balzo in avanti in graduatoria.

Il campionato di Serie A osserverà ora la prima delle soste previste per il 6 Nazioni 2020; si tornerà in campo domenica 16 febbraio.

La domenica recchelina è stata favorevole all’Under 18 che, al termine di un incontro molto bello ed equilibrato, ha superato l’Amatori Novara per 33-28.

Il tabellino:

Tossini Pro Recco Rugby – Ad Maiora Cus Torino 14-14 (p.t. 3-8) (punti 2-2)

Tossini Pro Recco Rugby: Gaggero, Romano, Becerra (s.t. 14° Marcellino), Syme, Ma. Monfrino (s.t. 14° Falchi), Roden, Tagliavini, Mi. Monfrino, M. Barisone, Rosa, Metaliaj (p.t. 39° E. Barisone), Nese, Paparone (s.t. 14° Maggi), Noto, Avignone. All. McLean

Ad Maiora Cus Torino: Columba, Monfrino, Bussolino, Groza, Civita, Reeves, Cruciani (s.t. 34° Petrolati), Merlino, Pedicini (s.t. 14° Spinelli), Quaglia (s.t. 25° Guzman), Ursache, Perrone, Carossi (s.t. 20° M. Racca), N. Racca, Modonutto (s.t. 14° Novello). All. D’Angelo

Arbitro: Tomò. Assistenti: Giovanelli e Franchini.

Marcature: p.t. 23° m. Columba (0-5), 32° cp Roden (3-5), 36° cp Reeves (3-8); s.t. 8° cp Roden (6-8), 12° m. Roden (11-8), 19° cp Reeves (11-11), 24° cp Roden (14-11), 28° cp Reeves (14-14).

Cartellini gialli: p.t. 20° Becerra (R).

Calciatori: Roden (R) 3/5; Reeves (T) 3/4.