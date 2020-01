Primavera: la Sampdoria batte anche l’Inter (2-1)

Genova. Mercoledì positivo per i colori blucerchiati, con i ragazzi di Cottafava che incamerano altri tre punti nel recupero contro l’Inter e si allontanano in modo netto dalla zona play out.

La striscia positiva della Primavera raggiunge così le cinque partite (vittorie con Genoa, Napoli, Roma, Inter e pareggio con la Fiorentina) e consente speranze di aggancio ad un posto nei play off.

Questa la formazione della Sampdoria che ha affrontato i nerazzurri milanesi, sotto gli occhi di mister Ranieri:

Raspa; Rocha, Veips, Obert; Chrysostomou (dall’82° Trimboli), Siatounis, Pompetti, Canovi (dal90° Doda); Baldé (dall’80° Angileri), Prelec, D’Amico.

A disposizione: Avogadri, Saio, Ercolano, Sabattini, Amado, Bahlouli, Scaffidi.

A sbloccare il risultato ci ha pensato D’Amico, alla fine del primo tempo, con una punizione magistrale, risultata imparabile per il figlio d’arte Stankovic.

Il raddoppio è arrivato ad inizio ripresa per merito di Rocha che, recuperata palla, ha saltato un paio di avversari e poi è andato a raccogliere i frutti serviti dal duo D’Amico/Baldé, insaccando palla del 2-0.

L’espulsione di Pompetti (per doppio giallo) ha complicato i giochi dei blucerchiati, anche perché, rimasti in dieci, hanno subito la reazione degli interisti, che hanno accorciato le distanze, senza riuscire tuttavia ad avere la meglio del Fort Apache sampdoriano.

A completare la favorevole giornata, è arrivata la conferma della conclusione dell’affare Tonelli, con buona soddisfazione di mister Ranieri, che potrebbe vedere rafforzata la difesa della prima squadra anche da Bruno Wilson, giovane difensore portoghese del Tondela, seguito anche dal Bologna.

Voci allarmanti invece in uscita, dove si paventa un interessamento del West Ham per Ronaldo Vieira.