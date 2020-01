Genova. Primato personale nel pentathlon per Eleonora Ferrero. La 25enne tesserata per il Cus Genova, azzurra nella scorsa stagione alle Universiadi di Napoli nell’eptathlon, ha portato a termine le cinque gare con 3697 punti a Miramas, in Francia, con il record personale anche nella prova di apertura, quella dei 60 ostacoli corsi in 8″86.

Questi gli altri parziali ottenuti da Eleonora: 1,60 nel salto in alto, 10,60 nel getto del peso, 5,64 nel salto in lungo per poi chiudere migliorandosi con 2’28″48 sugli 800 indoor.

Buone prove anche di Giordano Musso, che vince la gara del getto del peso ad Aosta con la misura di 14,67 metri, e di Agnese Gamberini, che a Varese supera i 3,40 metri nel salto con l’asta.