Prima Categoria C: il Borzoli manda al tappeto (3-0) il San Cipriano

Genova. Il Borzoli si aggiudica (3-0) l’atteso recupero con il San Cipriano, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale del campionato.

Tre reti (doppietta di Colella e De Vincenzo), un rigore parato (da Alesso) a Bertulla, la dicono lunga sulla forza di una squadra, che sta dominando in lungo ed in largo il torneo di Prima Categoria C.

Il San Cipriano, rimasto in dieci (dall’ 83°, sul 2-0 a sfavore) a causa dell’espulsione di Muratore, ha tenuto testa solo per un tempo all’avversario, ma ha dovuto arrendersi, nella seconda frazione di gioco, alla forza straripante del Borzoli.

Le formazioni scese in campo:

San Cipriano: Alesso, Oliviero, Mattiucci, Merlo, Bonanno, Lipani, Bottino, Muratore, Galluzzo, Fili (Zanforlin), Trucco

Borzoli: Calizzano, Sigona (Valenti), Chiappori, D’Ambroso, Perego, Ventura, De Vincenzo, Lerini, Colella, Bertulla (Puggioni), Scalzi