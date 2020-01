Prato, rottami di auto abbandonati in un parcheggio: denunciato il proprietario di un’officina

Genova. I carabinieri del nucleo forestale di Genova Prato hanno denunciato il proprietario di un’autofficina della zona e un suo uomo di fiducia per gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericoli.

Le indagini dei militari hanno dimostrato che i due erano soliti accatastare in un parcheggio vari rottami di auto provenienti dall’officina per poi disfarsene senza alcuna autorizzazione.

Dopo l’identificazione i due sono stati denunciati a piede libero.