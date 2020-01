Pra’, 18enne genovese arrestato per spaccio: la droga nascosta in cantina

Genova. Il commissariato di Sestri ponente ha arrestato a Pra’ un genovese di 18 anni per spaccio di droga. I poliziotti hanno notato il 18enne confabulare con alcuni giovani per poi accovacciarsi dietro una siepe come per raccogliere qualche cosa.

A quel punto sono intervenuti trovando il giovane genovese in possesso di 10 involucri contenenti circa 11 gr di marijuana, e 105 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio.

La successiva perquisizione a casa ha consentito di trovare, nascosti dentro un buco nel muro della cantina, ulteriori 20 involucri già confezionati, contenenti 29 grammi della medesima sostanza e 2 bilancini di precisione.

Fissata per questa mattina la direttissima.