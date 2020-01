Potature alberi e sistemazione del verde, divieti di sosta temporanei in tutta la città

Genova. Arrivati alla metà di questo inverno anomalo, nei fatti mai arrivato del tutto, partono in tutta la città gli interventi di potatura delle alberature nelle vie e nelle piazze di Genova.

Aster settimana per settimana comunicherà, come ha già fatto nei giorni scorsi, il calendario dei cantieri temporanei, che spesso avranno la necessità di predisporre divieti temporanei di sosta: quindi, per chi parcheggia sotto alberi, l’obbligo è di fare attenzione, per evitare brutte sorprese.

Questa settimana le motoseghe dei tecnici di aster saranno operative in Piazza Martinez, nel tratto antistante civ 42-44 r e nel tratto antistante civ 1 e 2, dal 28 al 30 gennaio dalle 8 alle 16, dove sarà interdetta interdetta la sosta veicolare.

Stesso provvedimento per Corso Mentana, nel tratto dal civ.11 al civ.23, dove da oggi, fino al 29 gennaio dalle 8 alle 16 saranno operativi i cantieri di sistemazione del verde.