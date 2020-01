Pomeriggio in coda sulle autostrade, rallentamenti in A12 e A26

Genova. Cantieri, piccoli incidenti, traffico intenso. E’ un pomeriggio di code sulla rete autostradale attorno a Genova. La situazione più critica riguarda l’autostrada A26, dove ci sono 4 chilometri di coda, tra il bivio con la A10 e Masone in direzione nord per lavori. Sembra migliorata invece la situazione in direzione Sud anche dopo l’apertura del bypass del casello di Masone.

Nel pomeriggio si sono registrati oltre 3 chilometri di coda anche sulla autostrada A12 tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova per altri cantieri. Proprio su questa tratta, nella notte, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21 alle 5 di domenica sarà chiusa la stazione di Rapallo in entrata verso Genova e in uscita, per chi proviene da Sestri Levante. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Recco.

Sulla A12 nel pomeriggio anche 1 chilometro di coda tra Nervi e Genova Est per un’auto in avaria nella galleria dei Camaldoli.