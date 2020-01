Paura sulla Guido Rossa: cisterna in fiamme su corsia direzione centro. Traffico in tilt

Genova. Momenti di paura sulla Guido Rossa a seguito di un incendio che ha coinvolto un’autocisterna che stava transitando sulla corsia in direzione centro.

Sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che stanno operando per mettere in sicurezza l’area. Nel frattempo il traffico è stato bloccato momentaneamente per la corsia in direzione levante.

Secondo alcune indiscrezioni, ancora da confermare, nella cisterna sarebbe contenute circa 20 tonnellate di policloruro di allumino, una sostanza scarsamente infiammabile (e quindi non esplosiva), utilizzata per la depurazione delle acque, ma che potrebbe generare gas nocivi. Disagi, quindi, per la circolazione: code e rallentamenti in entrambe le direzioni