Paura a Certosa, incendio in un appartamento di via Zella

Genova. Paura questo pomeriggio in via Zella, a Certosa, per un incendio divampato all’interno di un appartamento. Il fumo si è sprigionato da un televisore che ha preso fuoco e si è diffuso rapidamente in tutto il palazzo.

Decine di residenti sono scesi in strada in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. I pompieri hanno spento le fiamme e limitato i danni nell’appartamento.

Nonostante l’apprensione non si è registrato per fortuna alcun ferito.

Al momento la famiglia che occupa l’appartamento potrà rientrare a casa solo dopo la bonifica della cucina dove era posizionato il televisore.