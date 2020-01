Pattinaggio artistico: successi per i genovesi all’International Skate Awards

Genova. Ottime prestazioni e due vittorie per l’Artistic Roller Team, a Firenze.

Sabato 11 gennaio la squadra genovese di pattinaggio ha conquistato il gradino più alto del podio, sia con il gruppo Silver, sia con le veterane del gruppo Platinum. I prestigiosi successi sono arrivati nel Contest Gruppi all’International Skate Awards, nel maestoso scenario del Mandela Forum.

Quarti, ad un passo dal podio, gli esordienti del gruppo Ottanio. Belle prestazioni anche per i due quartetti genovesi in gara.

La squadra allenata da coach Marchitelli si conferma stabilmente ai vertici di una disciplina in cui si uniscono prestazione sportiva, interpretazione artistica, musiche coinvolgenti, complesse coreografie e splendidi costumi. I risultati sono esibizioni sempre emozionanti.

Per provare queste emozioni e applaudire i nuovi campioni ci sarà a breve un appuntamento imperdibile: il campionato interregionale Fisr che si terrà a Varazze domenica 9 febbraio. Un’occasione da non mancare per tutti gli appassionati, ma anche per chi ancora non conosce questa disciplina spettacolare.

