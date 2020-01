Panathlon Genova Levante, successo per il concerto gospel in sostegno del Bic Genova

Genova. Un autentico successo di pubblico e conseguente grande soddisfazione da parte degli organizzatori per il concerto gospel di sabato scorso organizzato dal Panathlon Genova Levante a favore del Bic Genova per il progetto “1 ora per i disabili e di prevenzione contro gli incidenti del sabato sera e in motorino“.

Il maestro Daniele Scurati ha diretto magnificamente il coro Freedom Sisters che presso la chiesa Santa Maria del Prato ha visto il tutto esaurito. Un concerto gospel che ha raccolto continui applausi, in particolare quando sul palco sono intervenuti i ragazzi e le ragazze delle squadre di basket e calcio del Bic Genova.

Tanto entusiasmo nei cuori dei partecipanti e di chi ha organizzato l’evento come il presidente del Panathlon Genova Levante Giorgio Migone che alla fine del concerto ha salutato tutti offrendo un omaggio dal Civ di Albaro.