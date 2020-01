Pallavolo, Colombo Genova quarta al Trofeo Depentori

Genova. Dopo tre vittorie e un quarto posto, la Colombo chiude il Trofeo Depentori disputato ad Arco e Riva del Garda, in Trentino, ancora in quarta posizione nella categoria Under 13.

Simone Porro viene premiato miglior giocatore del torneo mentre il suo amico Nicola Mussari dell’Itas Trentino è il miglior palleggiatore.

La squadra allenata da Piero Merello e seguita da Claudia Olcese gioca un ottimo torneo. Batte all’esordio 2-1 dalla Powervolley Segrate, poi supera 2-0 la Scuola Volley Castiglione e cede in 2 set all’Itas Trentino.

Nella seconda giornata di gare vittorie per 2-0 sui Diavoli Rosa e per 2-0 sull’Avolley che valgono il quarto posto nella classifica generale.

Simone Porro è il grande trascinatore assieme al registra Andrea Gandolfi, leva 2008, davvero bravo come alzatore e in difesa. Bene anche Torchi, Tedesco e Statuto. Molinari e Salviato sono bravi a fare la staffetta in regia, buon ingresso per Ajmar leva 2009. Nella gara con Castiglione spazio anche per Polacchini, Fornaroli e Piva.

In semifinale contro Montichiari la Colombo non entra in partita nel primo set; lo fa nel secondo equilibratissimo. Gandolfi e Porro, aiutati da Torchi, spingono sino alla fine. Montichiari allunga 24-20, ma i bianconeri rientrano 24-24. C’è anche una palla set nel lungo duello finale per il team di coach Merello, ma i bresciani non tremano e vanno a prendersi la finale.

Alla fine vince il Trentino di coach Sara Festi 2-1 su Montichiari.