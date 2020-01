Pallanuoto, campionati europei: seconda pesante sconfitta per le azzurre

Genova. Secondo stop del Setterosa che perde 10-4 con le campionesse d’Europa in carica. La compagine condotta da Paolo Zizza mostra segnali di ripresa ma alla lunga cala, anche a causa dei postumi dei disturbi gastrointestinali che hanno debilitato quasi mezza squadra nella notte tra il 12 e 13 gennaio.

In precedenza aveva ottenuto una vittoria confortante con la Germania all’esordio e rimediato una sconfitta parzialmente giustificata con la Spagna. Adesso sarà fondamentale battere Israele e la sorprendente Francia (che ha sconfitto 17-5 la Germania) rispettivamente venerdì alle 16 e domenica alle 17,30 per chiudere il girone B al terzo posto.

L’ultimo precedente tra Italia e Olanda era del 20 dicembre scorso a Princeton, nel New Jersey, per la Holiday Cup, concluso con il successo azzurro di 7-4. Vittoria di Queirolo e compagne, anche nell’ultimo mondiale, a Gwuangju il 24 luglio 2019, 10-5 nella semifinale per il quinto posto. L’ultimo precedente agli Europei, invece, era quello di Barcellona 2018, girone preliminare, finito in parità 6-6.

La partita. Le prime sette in acqua sono Gorlero, Garibotti, Queirolo, Bianconi, Palmieri, Chiappini e Carrega. Nell’Olanda, campione d’Europa in carica, due ex del campionato italiano: il capitano Genee ex Rapallo e l’attaccante Van Der Sloot ex Orizzonte. Prima occasione dell’Italia con Chiappini lanciata in controfuga da Gorlero, para la numero 13 Willemsz. Primo attacco in più per l’Olanda (fuori Queirolo), difendono bene le azzurre. Il primo tempo scorre velocemente, due soli falli gravi, ed il Setterosa regge benissimo il confronto. Bianconi due volte lo spinge avanti (bomba dalla distanza e tocco morbido da posizione defilata) e due volte le ragazze guidate da Havenga pareggiano con le conclusioni dal perimetro di Megens e Genee.

Passaggio a vuoto ad inizio secondo tempo: due gol subiti in 70 secondi, poi una superiorità non sfruttata e il rigore causato da Marletta che Megens trasforma per il più 3 olandese. Claudia si fa perdonare e questa volta capitalizza la superiorità (la terza della squadra azzurra). Adesso il gioco è più spezzettato dai molti falli tattici. La squadra lotta, è dentro il match, sebbene chiuda il secondo periodo sotto di due gol. Bianconi fa tripletta, Genee commette il secondo fallo personale, Palmieri rimedia un colpo in faccia da Stomphorst.

Nel terzo tempo ci si mettono pure gli arbitri: prima un rigore generoso che Gorlero para a Megens, poi il fallo fischiato a Bianconi, dopo una ripartenza, il terzo personale della numero 8 azzurra, che costa il gol in controfuga di Megens e l’uscita definitiva di Roberta a 1’47”. L’Olanda acquista fiducia, l’Italia ne perde un po’. I tiri sono più deboli e la media in superiorità non aiuta (2 su 9). Megens segna il quarto gol personale, Stomphorst e Joustra il primo e si chiude la frazione a meno 5. Ultimo quarto a rispedire indietro le olandesi e spingere alla ricerca del gol. Che però non arriva.

Le parole del commissario tecnico Paolo Zizza: “Inizio molto buono poi ci siamo disuniti, sbagliando troppo in fase offensiva, specialmente in superiorità numerica: il 2 su 11 è un dato che ci deve far riflettere e ovviamente da correggere, in vista delle prossime partite con Israele e Francia e soprattutto della fase a eliminazione diretta. Creiamo abbastanza ma finalizziamo poco. Peccato aver perso Bianconi per tre falli nel momento chiave del match. Resto comunque fiducioso perché le ragazze hanno ampi margini di miglioramento”.

Le parole di Rosaria Aiello, calottina numero 6: “Troppi errori in superiorità numerica che inevitabilmente si pagano contro un’avversaria così forte come l’Olanda. Dobbiamo rimanere unite e ritrovare quel pizzico di cattiveria che c’ha sempre contraddistinto in questi anni. Nulla è compromesso perché il torneo è ancora lungo e sarà fondamentale essere al top nella seconda settimana”.

Le parole di Giulia Gorlero, calottina numero 1: “Oggi non è andata bene. Forse in attacco bisogna trovare qualche meccanismo migliore, in difesa anche direi. Loro ci hanno messo un po’ più di grinta, che a noi non manca ma che dobbiamo trovare il modo di tirar fuori. Non possiamo che crescere. Il vero europeo comincia dalla seconda settimana. Adesso dobbiamo concentrarci sui prossimi due impegni con Israele e Francia”.

Il tabellino:

Olanda – Italia 10-4

(Parziali: 2-2, 4-2, 3-0, 1-0)

Olanda: Koenders, Megens 5, Genee 1, Van Der Sloot, Wolves, Stomphorst 1, Rogge 1, Sevenich, Keuning 1, Joustra 1, Van De Kraats, Sleeking, Willemsz. All. Havenga

Italia: Gorlero, Tabani, Garibotti, Avegno, Queirolo, Aiello, Marletta 1, Bianconi 3, Emmolo, Palmieri, Chiappini, Carrega, Sparano. All. Zizza

Arbitri: Alexandrescu (Rou) e Koryzna (Pol)

Note. Uscita per limite di falli Bianconi a 1’47” del terzo tempo. Superiorità numeriche: Olanda 3 su 7 più 2 rigori di cui 1 segnato, Italia 2 su 11. Ammonito per proteste Havenga a 4’15” del quarto tempo.